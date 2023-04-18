Прошли те времена, когда пиво стоимостью шесть евро заставляло вздыхать. Сейчас цена пол-литра пива в кафе и ресторанах таллиннской Ратушной площади выросла почти до десяти евро.
ЖЕЛАЕТЕ ОТВЕДАТЬ? ⟩ Как крыло от самолета: бокал пива на Ратушной площади Таллинна стоит уже почти 10 евро
На Ратушной площади Таллинна самое дорогое пиво - в престижном ресторане Maikrahv, где цена за пол-литра A. Le Coq Premium составляет 9,40 евро. За ту же цену можно приобрести пинту отечественного темного пива Tõmmu Hiidu, которое можно найти на продуктовом прилавке всего за 1 евро и 59 центов.
В соседних же ресторанах Vana Toomas и Mad Murphy вы можете получить бокал пива на евро дешевле, чем в Maikrahv.
Цена пива, продаваемого в таллиннских пабах и уличных кафе, во много раз выше магазинной, а цена A. Le Coq Premium на Ратушной площади составляет от семи до девяти евро.
Самое дешевое пиво продается в ресторане Kägu, где за него нужно заплатить 6,90 евро.
Туристы из Нидерландов говорят, что в самом центре Таллинна, на Ратушной площади, цены по-прежнему приемлемые, а пиво того стоит .
«Пиво у нас стоит около 12 евро», — говорит норвежская туристка, наслаждающаяся пивом на открытой террасе Bella Ciao, которая до сих пор не может понять, дорогое ли пиво продается в Эстонии или нет.
«Не могу сказать точно, но цены в Старом городе в России и Германии примерно одинаковые», - говорит человек, который родился в России, но живет во Франкфурте.
Турист из Австралии говорит, что в его стране пиво по-прежнему стоит дорого. «В Эстонии цены разумные! Кроме того, здесь, на Ратушной площади, отличный вид и погода, что создает хорошую атмосферу».
Эстонцы и мечтать не могли о такой цене
Однако пиво на открытых террасах Ратушной площади стоит намного дороже, чем могут предположить местные жители. «Я думаю, что пол-литра может стоить три-четыре евро», — предлагает Оскар. Но когда молодой человек слышит настоящую цену, он даже не может сразу ничего сказать. Стал бы он сам платить девять евро за кружку пива, которая стоит как золото? «В нужный вечер, точно!» — уверенно отвечает он.
Женщина, работающая рядом с Ратушной площадью, считает, что цена пива где-то в районе 1 евро и 40 центов. Мы расказали ей, сколько на самом деле стоит пиво в самом центре Таллинна.«О, ладно… Я тоже не любитель вина», — говорит она с озадаченным выражением лица.
Валло Лейтам, владелец кафе Kehrwider, говорит, что цены у них разумные и не повышались с 2019 года. «Мы выживаем именно потому, что у нас есть постоянные клиенты, которые приходят в наше кафе круглый год», - говорит Лейтхам, добавляя, что в межсезонье посетителей больше местных, но летом бывают и гости из-за рубежа.
Официантка в ресторане Thule Estonia также говорит, что в прошлом году кружка пива, продаваемая в их ресторане, стоила на один-два евро дешевле.
Посмотрите видео, чтобы увидеть настроение на Ратушной площади в полдень.