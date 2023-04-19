Гороскоп на 19 апреля для всех знаков Зодиака

Близнецы

Берегите свое здоровье: сегодня особенно велика вероятность недомоганий, неожиданного ухудшения самочувствия. Настроение тоже не назовешь стабильным – любая мелочь может вывести вас из равновесия. Относительно спокойно день пройдет только для тех, кто готов с головой погрузиться в не слишком увлекательные домашние дела, забыть о собственных интересах в заботе о близких.

Личные привязанности становятся более прочными, вы открываете новые грани характера людей, которые вам дороги. Можно напомнить о себе старым знакомым: общение с ними будет для вас не только приятным, но и полезным. Звезды советуют не слишком увлекаться посещением увеселительных мероприятий, отдать предпочтение прогулкам и отдыху на свежем воздухе.

Рак

Снижается способность противостоять вредным влиянием извне, вы становитесь очень уязвимы и обидчивы. Особенно сложно найти общий язык с близкими людьми, которые не скупятся на критические замечания – хоть и конструктивные, но не слишком приятные. Преодолеть трудности в отношениях с любимым человеком поможет чувство юмора, а вот со старшими родственниками поладить так и не удастся.

Вероятны финансовые проблемы, придется отказаться от некоторых запланированных покупок и развлечений, чтобы не остаться на мели. Нежелательно нарушать сложившиеся традиции, касающиеся отдыха и проведения досуга: новые впечатления могут оказаться не слишком приятными.

Лев