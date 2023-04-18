ПОРАБОТАТЬ? НЕТ! ⟩ Три самых ленивых знака Зодиака

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы – настоящие гедонисты, поэтому они всегда выберут отдых и наслаждение, а не работу. Для представителей этого знака непонятно, зачем перерабатывать и перетруждаться, они любят себя и экономят свои силы для более приятных занятий. Также представители этого знака Зодиака часто опаздывают, потому что им лень выходить заранее.

РЫБЫ

Рыбы поклонники теории «Лень – двигатель прогресса». Они хоть и ленивые, но могут придумать решение, которое облегчит или ускорит их работу. Именно это качество часто помогает Рыбам по жизни, как бы абсурдно это не звучало. У Рыб нет никаких угрызений совести по поводу своей лени, ведь они считают это преимуществом, а не недостатком.

ВЕСЫ