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Почему нельзя трогать ветки яблони 19 апреля: приметы и очень строгие запреты

Limon.ee
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Цветущие деревья. Весна. Сакура. Иллюстративное фото.
Цветущие деревья. Весна. Сакура. Иллюстративное фото. Фото: nnattalli/Shutterstock

Что нельзя делать 19 апреля. Все приметы и строгие запреты, которые старались не нарушать, пишет Главред.

Было принято наводить порядок в доме. Вся неделя после Пасхи считается Светлой. Потому принято ходить в гости.

Что нельзя делать 19 апреля

  • Запрещено резать ветки деревьев, что может привлечь в жизнь беду. Верили, что так человек обрезает себе счастливую жизнь, особенно, если режет яблоню — символ девичьего счастья.
  • Нельзя женщинам рвать цветки яблони. Верили, что так можно оборвать свое семейное счастье.
  • Нельзя гнуть и ломать ветки яблонь и березы. Верили, что это приведет к ситуации, когда придется идти против своей воли.
  • Нельзя печь пироги с яблоками и орехами.
  • Нельзя беременным женщинам ходить с распущенными волосами.

Приметы на 19 апреля

  • Если нет ветра в этот день, то ждать ранних урожаев яровых.
  • Если утренний туман, то погода до конца апреля будет теплой, даже сказать жаркой.
  • Если холодная погода в этот день, то ждать тепла скоро.
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