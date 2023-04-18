ФОТО ⟩ Известную россиянку депортировали с Бали за обнаженные снимки на священном дереве

Местные власти обратили внимание на фото россиянки после публикации балийской активистки и предпринимательницы Нилух Джелантик. 12 апреля она выложила тот самый обнаженный снимок и написала:

«Всем иностранцам, не уважающим нашу землю: Бали – наш дом, а не ваш».

«Вы считаете, что будете круто выглядеть, фотографируясь обнаженными у наших священных деревьев? Возвращайтесь в свою страну, если не можете уважать наши традиции и культуру!» – заявляет Джелантик.

На скриншотах виден ник россиянки — @luiza_kosykh. Однако теперь такого аккаунта в Сети больше не существует.

Naked woman faces deportation after sexy pics with sacred tree in Bali https://t.co/MQ3gU9ISsd pic.twitter.com/OCEjbGNqn6 — New York Post (@nypost) April 13, 2023

По сообщениям СМИ, 40-летнюю блогершу Луизу Косых в воскресенье, 17 апреля, полиция Бали посадила на рейс в Москву. Впрочем, это не первый случай, когда российские туристы ведут себя неуважительно к курорту и местным обычаям.

Russian tourist to be deported for mooning Bali’s sacred peak in viral photo https://t.co/SbPd07lQBc pic.twitter.com/XrmBQg0wZ8 — New York Post (@nypost) March 29, 2023

В России Косых основала бренд меховой одежды и стала появляться в глянцевых изданиях. После этого россиянка переехала на Бали и продолжила активное ведение блога в Instagram. Ради него она и устроила фотосессию в стиле ню, которая не понравилась индонезийским властям.

Фотографии с полуобнаженной грудью на фоне эвкалипта в деревне Баян рассердили местных жителей. В итоге Косых арестовали и обязали немедленно покинуть Индонезию.