Скончался актер из «Обитаемого острова» Юрий Ашихмин

О кончине 60-летнего Ашихмина сообщила его знакомая Алла Вагина. Как оказалось, артист ушел из жизни еще четыре дня назад. Что именно послужило причиной трагедии – пока неизвестно. Ясно лишь, что в последнее время Юрий Ашихмин болел и передвигался с помощью трости, передает StarHit.

«13 апреля 2023 года Юра умер в больнице после долгой болезни», – отметила Вагина.

Позднее режиссер Алексей Герман-Младший заявил, что в 2018 году Юрий Ашихмин должен был исполнить комедийную роль сантехника в картине “Довлатов”, но в первый же день съемок он почувствовал себя плохо. Тогда он признался, что тяжело болен.

«В итоге его увезли на скорой. Как оказалось, он уже тяжело болел, но не говорил мне об этом. Скрывал свою болезнь», – сказал кинорежиссер.