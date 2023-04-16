ДЫШИТЕ – НЕ ДЫШИТЕ! ⟩ Таллиннец уехал на Бали, где нашел себе удивительную работу

«Я знал, что этот путь не для меня», – признается Герт, который в 21 год уехал из Таллинна и отправился на Бали. Парень окончил среднюю школу и отправился в далекое путешествие, чтобы найти себя. Родители были против, друзья считали его безумцем, но это молодого эстонца не остановило. Герт живет на Бали уже восемь лет, у него есть любимая работа и он ни дня не жалел о своем уезде из Эстонии. Свою жизнь он описывает так: "Я очень счастлив, очень счастлив и еще раз очень счастлив!»