Гороскоп на неделю с 17 по 23 апреля для всех знаков зодиака

Рак

У Раков могут возникнуть несколько неожиданные сложности. Вы окажетесь в центре внимания, вам будут симпатизировать все кому не лень, так что вы можете почувствовать себя звездами. Однако на этой почве могут быть и конфликты – среди тех, кто ищет вашего внимания, могут разворачиваться целые драмы и батальные сцены. Постарайтесь как-то это урегулировать, пока и вам не досталось.

Лев

Львов могут на части разрывать противоречия. С одной стороны, вам хочется стабильности, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. С другой – очень велика вероятность, что вы захотите одним махом все изменить. Работу, профессию, место жительства… Дайте себе остыть и все взвесить – что действительно необходимо, а что – просто всплеск эмоций.

Дева

Дев сопровождает все та же проблема – люди вокруг ведут себя так, как будто вы с ними объясняетесь на иностранном языке. Оставьте их, дайте им время «язык освоить». У вас наступил период, удачный для образования и путешествий. А если у вас нет такой возможности – он так же хорош для работы и карьеры.

Весы