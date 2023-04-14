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ПОМАЛКИВАЙТЕ! ⟩ Какой знак Зодиака попадет под горячую руку начальства

Limon.ee
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Фото: Shutterstock

Представители этого знака Зодиака рискуют навлечь на себя гнев вышестоящего руководства. Тамара Глоба советует им держать свои эмоции под контролем.

Для Рыб пятница, 14 апреля, станет тяжелым и напряженным в эмоциональном плане днем.

«Есть вероятность того, что эти люди попадут под горячую руку руководства или же близких друзей. Не стоит принимать близко к сердцу все сказанные ими слова, скорее всего, они просто так высказались не подумав», – добавила астролог.

Накал страстей скоро уляжется. И те, кто переживет бурю, сохранив спокойствие, окажется в выигрыше. Поддержите свой авторитет в коллективе, проявив выдержку и осмотрительность.

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