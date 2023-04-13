Зубы на полку: Глоба предупредила один знак Зодиака о серьезных финансовых проблемах

По мнению известного астролога, начаться трудности могут уже к концу апреля.
Уже до конца текущего месяца определенные финансовые трудности испытает один знак Зодиака – это Весы.
Год для Весов начался крайне удачно, заветные желания сбывались одно за другим, а достижения целей происходили будто по щелчку пальцев. Но все может меняться, уже во второй половине второго весеннего месяца представителей этого знака Зодиака ждут неприятности. Трудности скорее всего будут незначительными и не доставят много забот, пока дело не коснется финансового вопроса. Вот тут Весов ждут большие проблемы.
Астролог Тамара Глоба рекомендует уже сейчас начать очень более аккуратно обращаться с деньгами, все покупки и траты совершать максимально обдуманно. Если совсем трудно – вы можете обратиться за помощью к родным и близким, главное – в долг не брать, это может лишь усугубить ситуацию.