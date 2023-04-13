Жерара Депардье обвинили в неприемлемом сексуальном поведении

В публикации описаны многочисленные случаи ощупывания, непристойных комментариев и неуместных действий со стороны Депардье по отношению к молодым актрисам, гримерам и техническому персоналу, происходившие с 2004 по 2022 год. Журналисты связались с 20 продюсерами и режиссерами, с которыми работал Депардье, но ответили только 11. Из них все, кроме режиссёра фильмов «Диско» и «Скачки» Фабьена Онтеньенте, заявили, что не видели и не слышали ничего неподобающего в поведении актера.