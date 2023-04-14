Гороскоп на 14 апреля для всех знаков Зодиака: что нас ждет в пятницу?

Разногласия в семье становятся весьма серьезными, вероятность прийти к единому мнению по принципиально важным вопросам невелика. Лучше отложить обсуждение общих проблем, не предъявлять претензий друг к другу. Звезды советуют отказаться от посещения светских мероприятий ради встречи с любимым человеком.

Дева

Прогресс в делах не может не радовать. Помните, что успехи, которых вы достигнете сегодня, не дело случая, а результат ваших усилий, закономерный итог проделанной работы. Этого не смогут не признать даже завистники, которые все же попытаются распространить о вас не слишком лестные слухи. Опровергайте ложную информацию не словом, а делом: за вами внимательно наблюдают влиятельные люди, на которых стоит произвести благоприятное впечатление.

Взаимоотношения в семье улучшаются, наступает благоприятный момент для обсуждения планов на ближайшее и отдаленное будущее. В романтических отношениях произойдут значительные перемены к лучшему, если вы положитесь на свою интуицию и не станете скрывать истинных чувств.

Весы

Высокий жизненный потенциал, оптимизм и вера в свои силы – вот «три кита» вашего сегодняшнего успеха. Приходится признать, что день будет весьма непростым, но разве это может испугать человека умного и находчивого? Не бойтесь обращаться за помощью: сегодня вы у вас есть все основания рассчитывать на поддержку не только проверенных союзников, но и новых партнеров.