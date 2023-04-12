Умер номинант на премию «Оскар» Майкл Лернер

Новость о смерти Майкла Лернера обнародовал в соцсети его племянник Сэм, назвавший дядю потрясающим человеком и поблагодаривший его за пример. «Благодаря его историям я полюбил актерскую профессию», – признался Сэм Лернер.

Творческая биография Майкла Лернера насчитывает более сотни ролей в фильмах и телесериалах. Актер снимался в таких известных лентах, как «Почтальон всегда звонит дважды», «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Чертова служба в госпитале Мэш», « И в бедности, и в богатстве» и других.