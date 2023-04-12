Умер номинант на премию «Оскар» Майкл Лернер

На 82-м году жизни скончался американский киноактер Майкл Лернер, снимавшийся в «Годзилле», «Первом Оскаре» и сотне других фильмов. Роль в драме «Бартон Финк» принесла артисту номинацию на премию «Оскар».
Новость о смерти Майкла Лернера обнародовал в соцсети его племянник Сэм, назвавший дядю потрясающим человеком и поблагодаривший его за пример. «Благодаря его историям я полюбил актерскую профессию», – признался Сэм Лернер.
Творческая биография Майкла Лернера насчитывает более сотни ролей в фильмах и телесериалах. Актер снимался в таких известных лентах, как «Почтальон всегда звонит дважды», «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Чертова служба в госпитале Мэш», « И в бедности, и в богатстве» и других.
В 1992 году Майкл Лернер стал номинантом премии «Оскар» за роль второго плана в фильме «Бартон Финк». А одной из недавних работ артиста оказался российский фильм «Первый Оскар» 2022 года.
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