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Умер номинант на премию «Оскар» Майкл Лернер

Limon.ee
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Майкл Лернер
Майкл Лернер Фото: Henry McGee/MPI/Capital Pictures

На 82-м году жизни скончался американский киноактер Майкл Лернер, снимавшийся в «Годзилле», «Первом Оскаре» и сотне других фильмов. Роль в драме «Бартон Финк» принесла артисту номинацию на премию «Оскар».

Новость о смерти Майкла Лернера обнародовал в соцсети его племянник Сэм, назвавший дядю потрясающим человеком и поблагодаривший его за пример. «Благодаря его историям я полюбил актерскую профессию», – признался Сэм Лернер.

Творческая биография Майкла Лернера насчитывает более сотни ролей в фильмах и телесериалах. Актер снимался в таких известных лентах, как «Почтальон всегда звонит дважды», «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Чертова служба в госпитале Мэш», « И в бедности, и в богатстве» и других.

В 1992 году Майкл Лернер стал номинантом премии «Оскар» за роль второго плана в фильме «Бартон Финк». А одной из недавних работ артиста оказался российский фильм «Первый Оскар» 2022 года.

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