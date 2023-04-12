Вот-вот начнется денежный дождь: какие знаки Зодиака очень скоро разбогатеют

Астрологи назвали счастливчиков, которым пора примерить на себя роль богатых и успешных людей, ведь успех, удача и богатство уже готовы ворваться в их жизнь. Все они пережили период длительных финансовых проблем, отмечают знатоки звездных предсказаний, пишут Fakty.
Овен
Ваша огненная личность готова вкладывать силы и энергию в любимое дело. Вселенная видит ваши старания и принесет карьерный прорыв на рабочем месте. Повышение вас ждет вполне заслуженное, ведь вы не теряете время зря и каждую минуту тратите с умом. Это полезное качество для руководителей высшего звена с хорошим уровнем заработка. Именно к этой роли Вселенная вас и подведет к середине месяца, пишет Мета .
Рак
Апрель порадует перспективными предложениями и выгодными инвестициями. Скорее всего, вы вложите свободные средства в новый проект, подающий большие надежды. И не прогадаете, ведь именно это решение обеспечит вам яркую, насыщенную приключениями жизнь и безбедную старость. Не отказывайтесь от посиделок с друзьями и знакомства с новыми людьми. Так вы расширите горизонт своих возможностей и найдете партнера для дела всей вашей жизни.
Телец
Если начало года у вас не задалось, то это потому, что Вселенная любит равновесие. Это означает, что период страданий и скитаний будет сбалансирован стремительным взлетом и высоким доходом. Существует большая вероятность получения наследства от дальнего родственника, с которым связь потерялась много лет назад. Во всяком случае, экономить больше не придется, и уже второй декады апреля деньги будут сыпаться на вас как из рога изобилия.