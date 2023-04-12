ВИДЕО ⟩ Лайма Вайкуле: «Русским надо встать на колени и просить прощения»

«Мне кажется это будет не скоро. Но, перед украинцами надо встать на колени. Извиниться. И это должен сделать такой [президент России] как Максим Галкин» — заявила Лайма Вайкуле.

«А вот такой человек, как Максим Галкин, который был с позицией с самого начала. Максим лишился многого, лишился дома, быта, он многое потерял. Он сделал это не из-за выгоды, а из-за позиции! А остальные думают, что они уехали... «Мы их кормили», говорят. Кто кого ещё кормил? Мы тяжело работали все. Тяжело работали и получали очень мало», – объяснила Вайкуле. Смотрите видео: