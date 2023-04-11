Вт, 11.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

ТРАГЕДИЯ ⟩ Успела рассказать спасателям перед смертью: мужчина столкнул свою беременную жену со скалы

Limon.ee
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Место, где произошел инцидент.
Место, где произошел инцидент. Фото: Shutterstock

В Великобритании завершился судебный процесс над 29-летним Кашифом Анваром, столкнувшим свою беременную жену со скалы. Суд приговорил мужчину к пожизненному заключению с правом условно-досрочного освобождения через 20 лет, сообщает Naine со ссылкой на The Guardian.

31-летняя Фавзия Джавед погибла в сентябре 2021 года, упав с вершины Трона Артура (англ. Arthur's Seat - прим. ред.), знаменитой горы недалеко от Эдинбурга, Шотландия. Гора была названа в честь легендарного короля Артура, чей замок располагался здесь.

Джавед была на четвертом месяце беременности. Перед смертью она успела рассказать о случившемся спасателям и полицейским, которые пришли ей на помощь. «Держите мужа от меня подальше, он меня столкнул», - сказала женщина, по словам очевидцев.

По словам Джавед, Анвар напал на нее, потому что она объявила о своем намерении развестись с ним. Примерно за месяц до смерти Фавзия находилась в больнице, и один из пациентов подслушал ее разговор с мужем. На суде свидетель рассказал, что супруг сказал жене: «Было бы неплохо, если бы ты умерла во время родов. Я бы, наконец, был свободен».

Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх