ТРАГЕДИЯ ⟩ Успела рассказать спасателям перед смертью: мужчина столкнул свою беременную жену со скалы

Джавед была на четвертом месяце беременности. Перед смертью она успела рассказать о случившемся спасателям и полицейским, которые пришли ей на помощь. «Держите мужа от меня подальше, он меня столкнул», - сказала женщина, по словам очевидцев.

По словам Джавед, Анвар напал на нее, потому что она объявила о своем намерении развестись с ним. Примерно за месяц до смерти Фавзия находилась в больнице, и один из пациентов подслушал ее разговор с мужем. На суде свидетель рассказал, что супруг сказал жене: «Было бы неплохо, если бы ты умерла во время родов. Я бы, наконец, был свободен».