В соцсетях стало распространяться видео о том, как самолет Ryanair приземлился в Дублине, столице Ирландии, со сломанной передней стойкой шасси.
ВИДЕО ⟩ Если скоро летите рейсом Ryanair, лучше не смотрите! Видео экстренной посадки лайнера со сломанным шасси попало в Сеть
В аварии никто не пострадал, однако на видео видно, как из-под самолета летят искры, пишет Eestinen. Несколько рейсов были задержаны после аварии.
Самолет вылетел в 16:53 из аэропорта города Ливерпуль (Великобритания) и спустя 36 минут приземлился в Дублине.
В описании к видео, на котором запечатлена посадка авиалайнера, сказано, что компания Ryanair заявила, что во время полета произошла «незначительная техническая проблема».
Отметим, что бортовой номер самолета, зарегистрированного на имя ирландской авиакомпании Ryaniar и совершившего аварийную посадку, - EI-DHH. Авиалайнеру уже более 18 лет. Согласно данным сайта Flightradar24, после инцидента 9 апреля воздушное судно продолжает находиться в аэропорту Дублина (Ирландия) и замена передней стойки шасси еще не осуществлена.
Смотрите видео!
Dublin Airport said flights were delayed after sparks flew from the nose landing gear of a Ryanair plane.— Sky News (@SkyNews) April 10, 2023
In a statement, Ryanair said that the flight experienced a 'minor technical issue'.
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