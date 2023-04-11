ВИДЕО ⟩ Если скоро летите рейсом Ryanair, лучше не смотрите! Видео экстренной посадки лайнера со сломанным шасси попало в Сеть

В аварии никто не пострадал, однако на видео видно, как из-под самолета летят искры, пишет Eestinen. Несколько рейсов были задержаны после аварии.

Самолет вылетел в 16:53 из аэропорта города Ливерпуль (Великобритания) и спустя 36 минут приземлился в Дублине.

В описании к видео, на котором запечатлена посадка авиалайнера, сказано, что компания Ryanair заявила, что во время полета произошла «незначительная техническая проблема».

Отметим, что бортовой номер самолета, зарегистрированного на имя ирландской авиакомпании Ryaniar и совершившего аварийную посадку, - EI-DHH. Авиалайнеру уже более 18 лет. Согласно данным сайта Flightradar24, после инцидента 9 апреля воздушное судно продолжает находиться в аэропорту Дублина (Ирландия) и замена передней стойки шасси еще не осуществлена.

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