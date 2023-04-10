ПОЧТИ ПОЛМИЛЛИОНА ПРОСМОТРОВ ⟩ Видео в соцсети эстонки, живущей в Норвегии, вызывает безудержный смех

Две недели назад, 27 марта, женщина по имени Кейди разместила на TikTok видео под названием «Будьте добры, эстонцы», не подозревая, что к сегодняшнему дню оно наберет почти полмиллиона просмотров.

В ролике эстонка, живущая в Норвегии, проводит экскурсию по продуктовому магазину. «Я до сих пор смеюсь каждый раз, когда вижу это», - говорит Кейди в видео, указывая на продукты питания, названия которых, вероятно, вызывают у некоторых людей смех. - Например, говяжий рулет по-норвежски называется «бычий рулет».

Видеоклип, который всего за несколько недель собрал более 415 000 просмотров, собрал более 600 комментариев от эстонцев и иностранцев. «Я не могу перестать смеяться», - написали несколько человек.

В комментариях отмечается, что в эстонском языке также есть слова, которые вызывают смех у иностранцев: Pikk tänav и kukesupp.

По словам Кейди, идея видео пришла из жизни. «Идея этого «знаменитого» видео пришла легко, потому что до сих пор, занимаясь повседневными делами, я замечаю норвежские слова, которые кажутся эстонцам странными и смешными. Многие финны также отмечали, что они тоже понимают, о чем идет речь», - говорит Кейди.