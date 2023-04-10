Эта женщина 55 лет проработала кондуктором в Elron! Она удивила заявлением про эстонских школьников и молодых людей

В Эстонии 20 лет подряд в марте принято отмечать лучших работников сферы обслуживания. Это делается для популяризации данной профессии. В компании Elron есть одна сотрудница с невероятным стажем - кондуктор Анне Виск, которая работает на этой должности уже почти 55 лет.
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«Я в компании Elron уже очень давно, в августе отмечу 55 лет со дня начала карьеры. Работа мне нравится до сих пор, за эти долгие годы смогла попробовать себя в различных ролях», - говорит Анне Виск, кондуктор со стажем.
«Я начала работать в компании в 1968 году на станции Нымме, с тех пор я была продавцом билетов и старшим кассиром в кассе, затем составляла графики, табели учета рабочего времени и отчеты. Уже 12 лет я на пенсии, но все еще работаю на полставки», - продолжила она.
Анне очень нравится, что сотрудники работают посменно и по графику, причем одна смена длится два дня, таким образом ей нужно на работу всего лишь 6 раз в месяц. «Работа кондуктором, безусловно, очень разнообразна, поскольку мы ездим по Эстонии как на пригородных, так и на междугородних маршрутах - за день я могу оказаться в Валге, Вильянди и Палдиски. Путешествуя по Эстонии, мы наблюдаем наступление всех времен года и изменения в природе и погоде, что является дополнительным плюсом работы», - объясняет Виск.
Более 200 благодарностей
Специалист компании Elron по маркетингу и связям с общественностью Катрин Кулдеркнуп сказала, что каждый день до 20 тысяч пассажиров обслуживают в среднем 35 кондукторов. «Пассажиры очень высоко оценивают уровень обслуживания в нашей компании, есть также те, кто пишут благодарственные письма в адрес конкретных сотрудников», - радуется Кулдеркнуп.
Она пояснила, что в ходе мартовской кампании «Похвали обслуживающий персонал» больше всего внимания было уделено дружелюбию, доброте и жизнерадостности кондукторов Elron - почти 200 благодарностей. «В благодарственных письмах также подчеркивалась услужливость и профессионализм обслуживающего персонала, например, в ситуации, когда пожилой пассажир почувствовал себя плохо и нуждался в срочных действиях. Такие инциденты подтверждают, что наши сотрудники по обслуживанию клиентов с душой относятся к своей работе и не оставляют пассажиров в беде», - сказала менеджер по маркетингу и коммуникациям компании Elron.
Пассажиры дружелюбны
Анне Виск, кондуктор, также сказала, что ее радует, когда в поезде все в порядке и пассажиры здоровы. «Когда я могу оказать кому-то небольшую помощь, это тоже делает меня счастливой», - добавила Анне. Она особенно гордится вежливостью современных молодых людей. «Я заметила, что молодые люди, начиная с 9 класса или средней школы, такие вежливые. Они предлагают пожилым людям присесть и желают им хорошего дня», - говорит Виск.
Анне рассказала о том, как сильно изменилась работа кондукторов за 55 лет, но технологический прогресс и современное оборудование, безусловно, сделали эту работу удобнее и лучше. «Например, карточные системы, онлайн-собрания отдела. Пассажиры поездов также могут покупать билеты онлайн и в автомате по продаже билетов, а не только у кондуктора. Прогресс должен идти вперед, и мне это нравится!» - говорит сотрудница.