ВСЕ ПОД ОТКОС ⟩ Глоба назвала главных неудачников апреля

Тамара Глоба в свежем прогнозе предупредила Весов и Скорпионов, дав понять, что апрель станет для них периодом больших сложностей и испытаний. Представителям этих созвездий придется смириться с тем, что они никак не могут повлиять на обстоятельства. Остается только принять то, что происходит вокруг и запастись терпением.

К примеру, Весы переживут поворотный момент в карьере. Для них апрель станет сложным временем, если говорить о работе. Нужно держаться – могут возникнуть и проблемы с деньгами. Кого-то просто снимут с занимаемой должности.