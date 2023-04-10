Пн, 10.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Начнется сегодня, разовьется к лету: астролог Василиса Володина предупредила о важной дате

Limon.ee
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Василиса Володина
Василиса Володина Фото: Instagram

Известный астролог Василиса Володина сделала прогноз на второй понедельник апреля.

В своем телеграм-канале Василиса Володина рассказала, чего ожидать от наступившего дня, 10 апреля. Эксперт предупредила, что все начинания этого периода принесут результаты не быстро, а в течение целого полугода.

Василиса Володина сделала акцент на том, что обратить внимания стоит на события, связанные с профессией.

«То, что начнется сегодня, разовьется в полной мере только к лету. Например, вам поручают новый ответственный проект: ждите, что оценить по-настоящему объем работы сможете позже. Или некий пробел в знаниях мешает продвижению в карьере, но не ясно, как и когда его восполнять. С июня по ноябрь обстоятельства заставят найти для этого время», – написала Василиса Володина.

Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх