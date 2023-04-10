В Санкт-Петербурге под колесами троллейбуса погибла звезда дубляжа Елена Шульман

Актриса русского дубляжа Елена Шульман погибла в ДТП в Петербурге. Она попала под троллейбус прямо на остановке. ЧП произошло накануне дня рождения артистки: 10 апреля Шульман должна была отметить 54-летие.
Шульман озвучила сотни ролей в зарубежных фильмах. Среди них Веспер Линд в «Казино Рояль», Мэри Джейн в «Человеке-пауке», Мэри Морстен из сериала «Шерлок». Всего на ее счету около 700 киноработ.
Также ее голос звучит в компьютерных играх World of Warcraft, League of Legends, Cyberpunk 2077.
Страшное ДТП попало на видео:
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