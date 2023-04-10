В Санкт-Петербурге под колесами троллейбуса погибла звезда дубляжа Елена Шульман

Шульман озвучила сотни ролей в зарубежных фильмах. Среди них Веспер Линд в «Казино Рояль», Мэри Джейн в «Человеке-пауке», Мэри Морстен из сериала «Шерлок». Всего на ее счету около 700 киноработ.