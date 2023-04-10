ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Я и не предполагала!»: Алика Милова удивила Эстонию еще одной яркой победой

Музыкальное телешоу Tähtede täht на этот раз порадовало зрителей джазовыми ритмами. Первое место в этом жанре заняла Алика Милова с песней «Moanin'» – это ее первая победа за четыре эфира.

«Я и не предполагала!» – сказала Алика порталу Elu24, которая испытала настоящий восторг от победы в джазовом шоу. Певица рассудила, что скорее ожидала первого места в рок-шоу, которое вышло в эфир две недели назад, но там первое место заняла Синне Валтри.

Алика Милова на сцене «Tähtede täht». Фото: Mardo Männimägi

После своего блестящего выступления Алика Милова рассказала, что она прошла двухлетний курс обучения джазовому и эстрадному вокалу в музыкальная школа имени Георга Отса. «Моя любовь к джазу – это, безусловно, благодаря Отсу», – отметила она.

Смотрите видеоинтервью, чтобы узнать, что еще впечатлило Алику на шоу и как она готовится к «Евровидению»:

Музыкальное шоу Tähtede täht («Звезда звезд») стартовало на Kanal2 в начале марта. В конкурсе принимают участие восемь любимых артистов, они соревнуются, чтобы выяснить, кто из них лучший из лучших в каждом музыкальном жанре.