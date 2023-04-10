Гороскоп на 10 апреля 2023 года для всех знаков Зодиака

Лев

Льву может показаться, что центр вращения Вселенной непременно должен находиться где-то рядом с ним. Ну а поскольку у Вселенной на этот счет может быть иное мнение, Льва такая ситуация будет немало удивлять. Раз за разом он будет делать все, чтобы исправить эту ситуацию, активно привлекая к себе внимание и стараясь попасть в самый эпицентр событий. Здесь главное – не переусердствовать, так как не всегда быть в центре – хорошо.

Дева

Дева рискует с головой войти в роль домашнего тирана и диктатора! При этом самой Деве вполне может казаться, что она просто проявляет полезную инициативу на благо всей семье. Вот только со стороны домашних это будет изрядно походить на самодурство. Если Дева не хочет излишне накалять обстановку, ей не мешает уменьшить количество командирских ноток в своем голосе.

Весы

Если уж Весам придет какая-то мысль в голову, то она легко может приобрести характер навязчивой идеи. Больше того, мысли в голову Весов будут приходить чаще обычного, а значит и навязчивых идей может оказаться куда больше одной. В таком состоянии Весам лучше свести общение к минимуму, иначе разговоры то и дело будут перерастать в бессмысленный спор. Лучше уж творчеством каким-нибудь заняться. Там от навязчивых идей, по крайней мере, не будет вреда.

Скорпион