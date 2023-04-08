Знаки Зодиака с самым добрым сердцем

Рак

Раки - мягкосердечные и добрые люди, поэтому нет ничего удивительного в том, что они оказались в этом списке. Представители этого знака Зодиака определенно могут показаться навязчивыми и надоедливыми тем, кто плохо с ними знаком, но их преданность всегда искренняя.

Раки хотят показать, насколько человек им небезразличен, а потому сделают все возможное, чтобы оказать поддержку дорогим им людям.

Рыбы

Рыбы очень чувствительны к эмоциям - как к своим, так и к чужим. Они сострадательны и склонны воспринимать проблемы и чувства других людей как свои собственные. Рожденные под этим знаком демонстрируют глубокое понимание и заботу, что сегодня - большая редкость.

И несмотря на то, что, оказавшись перед выбором, Рыбы могут быть нерешительными, они переберут все возможные варианты оказания помощи и не расслабятся до тех пор, пока не расслабятся близкие им люди.

Лев

Львы чрезвычайно щедры и редко слышат за это слова благодарности. Они - отличные мотиваторы и без каких-либо сомнений встают на защиту близких. У этих людей очень развито чувство преданности и гордости своими отношениями, защищать которые они готовы любой ценой. Львам хочется, чтобы у окружающих всегда было хорошее настроение и чтобы люди знали, насколько они им дороги.

Овен