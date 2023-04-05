ДО И ПОСЛЕ ⟩ Не пойти ли снова в университет? Смотрите, во что превратили старенькую тартусскую квартиру

В этот раз Мерлин была действительно впечатлена хорошо отремонтированной бревенчатой стеной. Этот элемент, очень характерен для Тарту, маленького деревянного города.

Несмотря на то, что квартира небольшая, трудностей было предостаточно. Однако покраска всех стен, обновление и замена многих предметов мебели, а также укладка плитки привели к прекрасному конечному результату.

Посмотрите в галерее, как выглядела квартира до ремонта и как она стала выглядеть после ремонта: