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«БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ НАЧАЛЬНИКА ДАЖЕ НЕ ВЫЙТИ В ТУАЛЕТ!» ⟩ Таллиннку, назвавшую работу в Bauhof рабством, магазин вывел на чистую воду

Кетлин Крузе
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Фото: Marko Saarm / Sakala / Scanpix

Жительница Таллинна, проработавшая несколько дней в Bauhof на улице Лаагри, назвала этот опыт рабским трудом. «Тебе не разрешается отходить от кассы или даже сходить в туалет без разрешения начальника», – утверждала 35-летняя Лийна. Однако процедура внутреннего контроля Bauhof не подтвердила ее слова. «Высказанные утверждения не основаны на реальных фактах и являются личным мнением человека», – прокомментировала ситуацию директор по маркетингу Bauhof Кристина Вайс.

«Этот опыт заставил меня задуматься, насколько у нас ужасное отношение к обслуживающему персоналу», – пожаловалась 35-летняя Лийна в конце марта в своем видеоблоге на YouTube. Три дня жительница Нымме проработала в Laagri Bauhof. Эту работу она нашла через приложение через приложение GoWorkaBit. Свой небольшой трудовой опыт Лийна описала, как рабский труд.

«Все ждут от тебя непонятно чего, а ты, по сути, раб. Тебе нельзя пойти в туалет или отойти от кассы без разрешения твоего непосредственного начальника. Даже в Selver никогда такого не было», – говорит Лийна, описывая рабочую обстановку в строительном магазине Bauhof.

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