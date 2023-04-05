«БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ НАЧАЛЬНИКА ДАЖЕ НЕ ВЫЙТИ В ТУАЛЕТ!» ⟩ Таллиннку, назвавшую работу в Bauhof рабством, магазин вывел на чистую воду

«Этот опыт заставил меня задуматься, насколько у нас ужасное отношение к обслуживающему персоналу», – пожаловалась 35-летняя Лийна в конце марта в своем видеоблоге на YouTube. Три дня жительница Нымме проработала в Laagri Bauhof. Эту работу она нашла через приложение через приложение GoWorkaBit. Свой небольшой трудовой опыт Лийна описала, как рабский труд.

«Все ждут от тебя непонятно чего, а ты, по сути, раб. Тебе нельзя пойти в туалет или отойти от кассы без разрешения твоего непосредственного начальника. Даже в Selver никогда такого не было», – говорит Лийна, описывая рабочую обстановку в строительном магазине Bauhof.