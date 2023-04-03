Гороскоп на 3 апреля 2023 года для всех знаков Зодиака

Стрелец

Весь день у Стрельца может уйти на обдумывание различного рода идей и планов. Планы могут быть самыми разными, начиная от мыслей по переустройству дома и заканчивая идеями по переустройству Вселенной. Некоторые из них будут выглядеть впечатляюще, однако на их реализацию времени все равно не останется. Может, оно и к лучшему?

Козерог

Лучшим решением для Козерога будет заняться чем-нибудь интеллектуально-полезным. По крайней мере, именно это будет получаться у вас лучше всего. Да и удовольствия от таких занятий будет немало. Если лень решать задачки или читать умные книги, можно просто сходить в музей, на какую-нибудь экскурсию или хотя бы по Википедии побродить.

Водолей

Ничто так не будет раздражать Водолея, как прописные истины, озвученные кем-либо! Любая банальщина будет выглядеть в его глазах неуместной и глупой. Окружающие же, по мнению Водолея, как назло, то и дело будут балансировать между глупостью и банальностью. Так недолго и веру в человечество потерять! Единственное, что будет наполнять Водолея оптимизмом, так это его собственный интеллект. Ну а если окружающие с этим не согласны, это их проблемы.

Рыбы