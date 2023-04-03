Гороскоп на 3 апреля 2023 года для всех знаков Зодиака

Звезды гороскопа обещают повышенную ясность сознания, логичность и созерцательность. Любые дела, требующие умственной работы, будут даваться легче обычного. Однако не всегда достаточно знать, что и как сделать. Нужно еще и хотеть это осуществить, а вот к деловой активности день вас, увы, совсем не склоняет.
Овен
Телец
У Тельца есть желание упрочить свои позиции и улучшить свой имидж в глазах окружающих (в том числе в глазах противоположного пола), то этого легче всего добиться, обратившись к высотам философии. Попробуйте в разговоре блеснуть своей эрудицией. Можно, к примеру, удивить окружающих удачной цитатой из Коэльо или Канта, а еще лучше – из какого-нибудь малоизвестного, но пафосного философа (поройтесь в Википедии). В этот день как никогда востребован интеллект!
Близнецы
В голове у Близнецов то и дело будут рождаться разнообразные планы, касающиеся устройства и переустройства своего дома или дачи. Планы эти будут весьма конструктивны и разумны, но их может быть так много, что не факт, что у Близнецов когда-нибудь дойдут руки до их осуществления. Если вы все-таки собираетесь претворить свои задумки в жизнь, то неплохо было бы сосредоточиться на чем-нибудь одном. И проработать этот вопрос до конца.
Рак
Лев
В голову Льва могут прийти любопытные мысли о том, как наилучшим образом и без лишних усилий улучшить свое материальное положение. Не факт, что эти планы удастся сразу же осуществить, но запомнить или даже записать их в золотую тетрадку обязательно стоит. Придет время, и они могут обернуться очень существенной прибылью. А вот что касается любви, то Льву много думать вредно. Лучше действовать.
Дева
Дева почувствует в себе удивительную способность решать любые сложные задачи максимально простым и эффективным способом. Ну а если решить сложную задачу не получится сходу, Дева просто предпочтет перешагнуть через нее, чтобы двигаться дальше. Может быть, это и не совсем правильно с точки зрения математики, зато с точки зрения эффективности – вполне.
Весы
Скорпион
Окружающим может казаться, что Скорпион умничает и несет несусветную ерунду. Больше того, иногда это будет казаться и самому Скорпиону! Между тем, рациональных зерен в его рассуждениях будет достаточно много. Просто Скорпион будет склонен все усложнять и формулировать свои мысли излишне витиевато. Попробуйте излагать свои идеи проще, и вы увидите, как все изменится!
Стрелец
Весь день у Стрельца может уйти на обдумывание различного рода идей и планов. Планы могут быть самыми разными, начиная от мыслей по переустройству дома и заканчивая идеями по переустройству Вселенной. Некоторые из них будут выглядеть впечатляюще, однако на их реализацию времени все равно не останется. Может, оно и к лучшему?
Козерог
Лучшим решением для Козерога будет заняться чем-нибудь интеллектуально-полезным. По крайней мере, именно это будет получаться у вас лучше всего. Да и удовольствия от таких занятий будет немало. Если лень решать задачки или читать умные книги, можно просто сходить в музей, на какую-нибудь экскурсию или хотя бы по Википедии побродить.
Водолей
Ничто так не будет раздражать Водолея, как прописные истины, озвученные кем-либо! Любая банальщина будет выглядеть в его глазах неуместной и глупой. Окружающие же, по мнению Водолея, как назло, то и дело будут балансировать между глупостью и банальностью. Так недолго и веру в человечество потерять! Единственное, что будет наполнять Водолея оптимизмом, так это его собственный интеллект. Ну а если окружающие с этим не согласны, это их проблемы.
Рыбы
Главный секрет успеха Рыб кроется в простоте! Жаль только, что сами Рыбы будут склонны думать иначе, рискуя увлечься излишне сложными схемами и планами. Вообще любой вопрос Рыбы будут усложнять до такой степени, что рискуют заблудиться в собственных мыслях. Пользы от этого не будет никакой. Ну а главное, не нужно искать сложных объяснений поведению окружающих – поверьте, все гораздо проще, чем кажется, сообщает 1001goroskop.ru.