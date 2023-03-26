Ким Кардашьян умудряется оставаться на пике повестки с помощью одних только фото в Инстаграме, пишет super.ru.
КТО ТАК СНИМАЕТСЯ С СЕСТРОЙ? ⟩ Ким и Хлои Кардашьян шокировали фанатов фотосессией в очень смелых позах
Ким и Хлои Кардашьян шокировали фанатов фотосессией в очень смелых позах
Недавно она удивила подписчиков нетипичным для себя селфи без фильтров и макияжа, а на днях переполошила весь честной Интернет пляжным фотосетом со своей младшей сестрой Хлои. И чудеса фотошопа (или их отсутствие) тут ни при чем: фолловеров смутили, и это еще мягко сказано, позы, в которых решили сняться красотки.
«Кики и Коко покоряют Кабо», - подписала звезда серию фото. Но вот подписчиков девушки точно не покорили. «Погодите, а они точно сестры?» - недоумевает один. «Мне даже смотреть неловко», - признается второй. «Похоже на анонс аккаунта в OnlyFans», - уверен третий. «Люблю Ким, но кто так снимается с сестрой?» - задает резонный вопрос четвертый.
Словом, фотосессия получилась слишком горячей. Вероятно, того и добавились звезды!
Ключевые слова