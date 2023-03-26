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КТО ТАК СНИМАЕТСЯ С СЕСТРОЙ? ⟩ Ким и Хлои Кардашьян шокировали фанатов фотосессией в очень смелых позах

Limon.ee
Ким и Хлои Кардашьян шокировали фанатов фотосессией в очень смелых позах
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Ким Кардашьян
Ким Кардашьян Фото: FRANCK FIFE

Ким Кардашьян умудряется оставаться на пике повестки с помощью одних только фото в Инстаграме, пишет super.ru.

Недавно она удивила подписчиков нетипичным для себя селфи без фильтров и макияжа, а на днях переполошила весь честной Интернет пляжным фотосетом со своей младшей сестрой Хлои. И чудеса фотошопа (или их отсутствие) тут ни при чем: фолловеров смутили, и это еще мягко сказано, позы, в которых решили сняться красотки.

«Кики и Коко покоряют Кабо», - подписала звезда серию фото. Но вот подписчиков девушки точно не покорили. «Погодите, а они точно сестры?» - недоумевает один. «Мне даже смотреть неловко», - признается второй. «Похоже на анонс аккаунта в OnlyFans», - уверен третий. «Люблю Ким, но кто так снимается с сестрой?» - задает резонный вопрос четвертый.

Словом, фотосессия получилась слишком горячей. Вероятно, того и добавились звезды!

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