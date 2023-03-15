«Дверь была заперта! Нам пришлось забрать ключ со связки уборщицы, чтобы доставить расстроенных детей домой», – делится опытом Инна, мать маленького мальчика, организовавшая день рождения ребенка в игровой комнате Arkaadia Präänikutemaa в Вильянди, который, принял неожиданный поворот. «Клиенты угрожали уборщице и не заплатили за использованную услугу. У уборщицы телесные повреждения», – сказал руководитель игровой комнаты. Дальше этим делом займется полиция, пишет Elu24.
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«7 МИНУТ СПУСТЯ УБОРЩИЦУ УЖЕ ИЗБИВАЛИ!!» ⟩ В вильяндиской игровой комнате день рождения ребенка принял неожиданный поворот
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В вильяндиской игровой комнате день рождения ребенка принял неожиданный поворот
Инна, мать маленького мальчика, забронировала детскую комнату Arkaadia Präänikutemaa в Вильянди на вечер вторника, 14 марта, чтобы отпраздновать там день рождения своего сына. Игровая комната была забронирована с 17-20 часов, но после того, как день рождения закончился, между клиентом и сотрудником игровой комнаты произошел конфликт. Сегодня дело дошло до полиции, которая теперь занимается этим делом.
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