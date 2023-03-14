ПОМОГИТЕ! ⟩ Ищет весь город: в Тарту развернуты масштабные поиски пропавшей 57-летней эстонки

В воскресенье в Тарту пропала 57-летняя Карин.

Родственники Карин обратились в SA Kadunud вечером 13 марта. Представители организации отреагировали моментально: поисковая группа OPEROG начала поиски в сельской местности Тартумаа. Операция началась у дома по улице Сийли, где пропавшую видели в последний раз, но в течение ночи поисковики не нашли никаких зацепок. Поиски Карин продолжатся сегодня.

По словам очевидцев, Карин покинула свое новое место жительства на улице Сийли пешком около двух часов дня в воскресенье. С тех пор о ее передвижениях и местонахождении ничего не известно. Женщина, которая живет одна, не вернулась домой, и с тех пор с ней не могут связаться ни родные, ни друзья. Все свои личные вещи она оставила дома, взяв только черную матерчатую сумку для покупок.

Карин Фото: Erakogu

Близкие Карин очень беспокоятся за ее жизнь из-за плохого состояния здоровья. Близкие считают, что жизнь Карин может находиться в опасности.

Внешний вид 57-летней Карин:

рост 170 см,

среднее телосложение,

темно-коричневые короткие волосы,

на ней оранжево-желтая зимняя парка,

на ногах красные полусапожки и темно-синие джинсы,

в руках может быть темная сумка для продуктов.

Карин могла направиться на лодочную станцию Ребазе или Карлова, передвигаться по улице Сийли, Туру, бульвару Сыпрузе или в любом другом месте в городе Тарту. Она могла ехать в общественном транспорте - в автобусе или поездке - поехать до Ныо или Веду в Тартумаа.

Если вы видели 57-летнюю Карин, передвигающуюся в любом из вышеперечисленных мест с воскресенья 12 марта после 14:00, или знаете ее нынешнее местонахождение, пожалуйста, сообщите об этом на горячую линию SA Kadunud 24/7 661 6776. Звонящим гарантируется анонимность.