Паспорт Аргентины считается одним из самых «выгодных» для свободных путешествий. Но попасть в некоторые страны не смогут даже счастливчики, которые родились в этой республике. Власти ряда государств делают все возможное, чтобы въезд на их территорию был максимально затруднительным, – рейтинг самых недружелюбных стран мира составил Passport Index, пишет Супер.
ТЩАТЕЛЬНО ПРОДУМЫВАЙТЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ⟩ Названы самые негостеприимные страны мира
Названы самые негостеприимные страны мира
Первое место разделили три страны, которые крайне неохотно пускают к себе гостей. Это Корейская Народно-Демократическая Республика, Туркменистан и Афганистан. Без специального разрешения въехать в них не получится.
Следом в списке идут Бутан и Ливия – туда без виз могут попасть путешественники всего из трех стран.
Бронзу получает африканская Эритрея, куда без труда могут въехать представители четырех государств.
В антирейтинге также оказались Экваториальная Гвинея, Алжир, Судан, Камерун, Мьянма, Йемен, Сирия, Либерия, Науру, Конго и Чад.
В общем, если планируете в этом году отказаться от банальных Турции и Египта и выбрать непопулярную локацию для отпуска, список явно для вас.