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ТЩАТЕЛЬНО ПРОДУМЫВАЙТЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ⟩ Названы самые негостеприимные страны мира

Limon.ee
Названы самые негостеприимные страны мира
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Планирование путешествия. Фото иллюстративное.
Планирование путешествия. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Паспорт Аргентины считается одним из самых «выгодных» для свободных путешествий. Но попасть в некоторые страны не смогут даже счастливчики, которые родились в этой республике. Власти ряда государств делают все возможное, чтобы въезд на их территорию был максимально затруднительным, – рейтинг самых недружелюбных стран мира составил Passport Index, пишет Супер.

Первое место разделили три страны, которые крайне неохотно пускают к себе гостей. Это Корейская Народно-Демократическая Республика, Туркменистан и Афганистан. Без специального разрешения въехать в них не получится.

Следом в списке идут Бутан и Ливия – туда без виз могут попасть путешественники всего из трех стран.

Бронзу получает африканская Эритрея, куда без труда могут въехать представители четырех государств.

В антирейтинге также оказались Экваториальная Гвинея, Алжир, Судан, Камерун, Мьянма, Йемен, Сирия, Либерия, Науру, Конго и Чад.

В общем, если планируете в этом году отказаться от банальных Турции и Египта и выбрать непопулярную локацию для отпуска, список явно для вас.

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