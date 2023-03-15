ТЩАТЕЛЬНО ПРОДУМЫВАЙТЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ⟩ Названы самые негостеприимные страны мира

Первое место разделили три страны, которые крайне неохотно пускают к себе гостей. Это Корейская Народно-Демократическая Республика, Туркменистан и Афганистан. Без специального разрешения въехать в них не получится.

Следом в списке идут Бутан и Ливия – туда без виз могут попасть путешественники всего из трех стран.

Бронзу получает африканская Эритрея, куда без труда могут въехать представители четырех государств.

В антирейтинге также оказались Экваториальная Гвинея, Алжир, Судан, Камерун, Мьянма, Йемен, Сирия, Либерия, Науру, Конго и Чад.