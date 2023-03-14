Гороскоп для всех знаков Зодиака на 14 марта 2023 года

Стрелец

Стрелец во всех сферах жизни, в том числе и в общении, будет опираться на логику, а не на чувства. Вместо того, чтобы гадать, что творится в душах людей, он захочет узнать это точно с помощью разговоров или даже вопросов в лоб. Впрочем, и сам Стрелец не будет таить от окружающих свои мысли и намерения, подробно объясняя, чего он хочет. Такая практика окажется эффективной: Стрельцу будет сопутствовать успех.

Козерог

Козерог с удовольствием почувствует себя винтиком в чужом механизме – если только этот механизм хорошо отлажен и не скрипит. Он будет способен отлично работать в команде или под чьим-то началом, главное, чтобы Козерог четко знал, что он делает и для чего. Только поняв до конца логику процесса и свою в нем роль, Козерог будет готов осуществлять то, что задумано другими. Ну, а если окружающие не сочтут нужным посвящать Козерога во все детали, им же хуже – придется все делать самим.

Водолей

Звезды гороскопа советуют Водолею сосредоточиться на создании интеллектуальных связей с людьми. Вначале любое общение строится по принципу симпатии-антипатии, однако для более глубоких отношений одних лишь симпатий мало, необходимо найти общие темы и интересы. Именно к такому «продвинутому» общению в сфере логики, а не чувств, день и склоняет Водолея, призывая его вывести свои отношения с кем-то на качественно новый уровень.

Рыбы