21 октября 2022 года педофила Артура Айбетова взяли под стражу, ему было предъявлено подозрение в сексуальном совращении малолетнего и хранении детского порно. С того времени прошло несколько закрытых заседаний и 13 марта 2023 года уже на открытом заседании суд вынес приговор.
В тюрьме: педофила Артура Айбетова приговорили к трем годам лишения свободы
29 августа 2022 года портал Limon выпустил расследовательский материал о попытках Артура Айбетова установить контакт с детьми, демонстрации гениталий и беседах на темы сексуального характера.
Вместе с выходом данного материала последовало и заявление в полицию на данного человека, а затем вышло еще несколько материалов, раскрвывающих его деятельности в сети.
Вышедшие статьи и подобного рода публичность Артура Айбетова не смутила и он продолжал общаться с несовершеннолетними на крайне интимные и откровенные темы. Позже журналистам удалось побеседовать с Айбетовым лично. В ходе беседы даже показалось, что такая «популярность» ему нравится. Тогда Артур заверил, что осознает, что делает нечто неправильное и ненормальное, но радикально бороться с этим не может или не хочет. Однако на момент диалога Айбетов пообещал, что перестанет контактировать с детьми, но не успел журналист отъехать от места его жительства, как он тут же продолжил общение с несовершеннолетними.
Суд. Вынесение приговора.
13 марта в Харьюском уездном суде состоялось открытое заседание, где прошло публичное слушание приговора. Судья Катре Полякова вынесла решение: признать виновным Артура Айбетова и назначит совокупное наказание – тюремное заключение сроком на 3 года. Отбыванию подлежит 2 года, 11 месяцев и 29 дней.