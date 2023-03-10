ВИДЕО ⟩ «Едь на войну, таких как ты, не жалко!»: танцор Олег Евтушенко уехал из Эстонии, но в ужасе вернулся обратно

«Нам посоветовали не говорить на украинском языке в общественных местах, – рассказывает танцор Олег Евтушенко о том, как его встретили в Польше, – и даже пытались избить». По словам украинца, прожившего девять месяцев в Эстонии, лучше и комфортнее нашей страны места сейчас для украинца не найти. Смотрите видео!