Летом 2022 года Ханна, проживающая в финском городе Оулу, решила обратится в клинику эстетической медицины, чтобы сделать несколько операций по улучшению внешности. В прошлом она страдала от проблем с самооценкой и мечтала жить в теле, которое ей казалось наиболее привлекательным.
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СКАНДАЛ ⟩ Ни пышной груди, ни денег: финнка заплатила эстонской клинике 14 тысяч евро, но операции так и не дождалась
Ни пышной груди, ни денег: финнка заплатила эстонской клинике 14 тысяч евро, но операции так и не дождалась
Героиня этой печальной истории заплатила более 14 000 евро за предстоящие процедуры. Сюда входила липосакция и операция по увеличению груди в Эстонии. Все вышеперечисленные услуги и трансфер до Таллинна она приобрела в фирме The Look Clinic, известной в Финляндии как учреждение госпожи Тийны Юлха, сообщает Yle. На сайте же указан эстонский адрес, куда ехать на операцию.