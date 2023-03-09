Где в наших квартирах на самом деле больше всего микробов: вы удивитесь
Про то, что под ободком унитаза живут миллионы микробов многие из нас слышали из рекламы. Хозяйки тщательно следят, чтобы там, да и в других местах туалетной комнаты было чисто. Однако на самом деле рассадниками микробов являются совсем другие места.
Например, наши зубные щетки. Часто люди меняют их только потому, что они деформировались, потеряли свои физические свойства, забывая, что именно тут любят жить микробы, заявили британские ученые.
Дверные ручки и выключатели – тоже место сходки микробов. Люди их трогают дома сразу, войдя в помещение, и редко, когда их руки при этом уже в идеально чистом состоянии.
Также микробы любят обитать в наших матрасах. Их редко кто отдает в химчистку, при этом люди создают роскошные условия для микробов – делают это место теплым и «подкидывают им пищу» в виде собственных роговых чешуек с кожи.