Разлучницы и хищницы: рейтинг самых опасных женщин по гороскопу – проверьте свое окружение

5 место – Лев

Львицы не являются разлучницами, но зато их можно назвать хищницами, ведь если на их пути встает та, кто хочет украсть у них мужчину, они свирепеют и могут сломать своей сопернице всю жизнь, испортив ее репутацию раз и навсегда. Никогда не стойте на пути к Львов прекрасного пола, иначе придется познать боль.

4 место – Телец

Тельцы, как и Львы, не становятся разлучницами просто так, ради развлечения или поднятия самооценки, но для того, чтобы они начали действовать и плести против вас заговоры, достаточно одного небрежно брошенного слова в их адрес. Стать врагов для женщины-Тельца проще простого. Будьте предельно осторожными в общении с ними, так как они не будут спрашивать вас о том, что вы имели в виду. Они просто уничтожат вас.

3 место – Близнецы

Близнецам кажется, что счастье других женщин не должно быть больше их собственного, поэтому в первую очередь старайтесь опасаться одиноких и грустных Близнецов. Они могут оставлять после себя выжженные пустыни из разрушенных жизней и опустошенных душ. Если Близнецы счастливы, то и все вокруг будут тоже счастливы. Будьте аккуратными и внимательными при общении с ними.

2 место – Скорпион

Среди Скорпионов очень много разлучниц и токсичных женщин. Их желание делать кому-то больно рождается не внезапно. Они очень завистливы и не любят тех женщин, которые красивее их или состоят в отношениях с более успешным мужчиной. Самое плохое, что они могут притворяться вашей подругой из разных соображений, но тайно ненавидеть вас. Они нередко обладают дурным глазом, поэтому строить козни вам не придется. Все произойдет словно само по себе.

1 место – Водолей