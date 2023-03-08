24-летняя Молли Малхерон недавно вернулась из поездки на Галапагосские острова, где у нее начали проявляться определенные симптомы. Врачи оценили ситуацию, а затем сказали ей, что, вероятно, это просто стресс, пишет Naine.
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«Врачи говорили, что у меня стресс, но оказалось – рак в четвертой стадии»
«Врачи говорили, что у меня стресс, но оказалось – рак в четвертой стадии»
Несмотря на то, что Молли испытывала трудности с дыханием во время снорклинга и она чуть не утонула, врачи заверили молодую женщину, что все проблемы у нее в голове.