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«Врачи говорили, что у меня стресс, но оказалось – рак в четвертой стадии»

Марью Рыммель
«Врачи говорили, что у меня стресс, но оказалось – рак в четвертой стадии»
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Молли Малхерон в больнице.
Молли Малхерон в больнице. Фото: Mollie Mulheron / SWNS / Scanpix

24-летняя Молли Малхерон недавно вернулась из поездки на Галапагосские острова, где у нее начали проявляться определенные симптомы. Врачи оценили ситуацию, а затем сказали ей, что, вероятно, это просто стресс, пишет Naine.

Несмотря на то, что Молли испытывала трудности с дыханием во время снорклинга и она чуть не утонула, врачи заверили молодую женщину, что все проблемы у нее в голове.

Долгое время Молли внушали, что она находится в состоянии стресса.
Долгое время Молли внушали, что она находится в состоянии стресса. Фото: Mollie Mulheron / SWNS / Scanpix
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