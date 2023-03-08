Международный женский день наконец-то наступил! Узнайте, чем сегодня занимаются эстонские знаменитости: кто, кого и как поздравил, и кто, кому, что пожелал.
ПРАЗДНИЧНЫЕ СНИМКИ ⟩ Посмотрите, как эстонские звезды отмечают Международный день!
Ресторатор Джоэль Острат делится фотографией с охапкой цветов. «Счастливого женского дня. Все цветы я бы подарил только вам. Что бы мы делали без вас».
Модель Агне Вахер напоминает своим подписчикам, что поддержка друг друга очень важна. «Все, что вы делаете, возвращается к вам. Женщины, мы по-прежнему один из самых сильных видов!»
«Женщины.... Сегодня наш день! Осмельтесь проявить свою женственность, осмельтесь быть нежными, осмельтесь быть любимыми! Да, это всего лишь праздник, но все же это маленькое напоминание о том, что нужно взять тайм-аут и уделить время себе. Займитесь уходом за собой, сходите к парикмахеру, расслабьтесь или просто сделайте себе приятное!»,- пишет блогер София Матвеева.
«С женским днем, дорогие женщины!» – пожелание от музыканта Рольфа Русалу.
«С Международным женским днем!» – желает политик Урмас Паэт.
«Я хотел бы пожелать удачи моему самому дорогому и близкому другу, который носит меня на руках и поддерживает во всем. Поздравляю тебя, дорогой Пеэтер Солман! Нелегко быть замужем за политиком высокого ранга. Но я заметила, что жизнь компенсирует эти недостатки азартом, адреналином и еще большей любовью и дружбой!». Рийна Солман, политик, поздравляет своего мужа с Женским днем.
«С женским днем. Давайте зажигать сегодня!» – говорит музыкант Танель Падар.
«Дорогие женщины, пусть сегодняшний день будет полон яркости и счастливых моментов», - написала певица Таня Михайлова.
«Сегодня я желаю всем женщинам посыпать себя и других женщин волшебной жизненной пыльцой. Это должны делать сами женщины... А если мужчина делает что-то, что трогает женщину изнутри, это бонус. Но в первую очередь - сами женщины», - желает Мари Оясаар-Парве.
«Прекрасного женского дня, дорогие женщины. У меня мурашки по коже от мысли, насколько мы многогранны, сильны и могущественны»,- делится Дезире Мумм.
«Идите по жизни с блеском и изюминкой, дамы!» – восклицает актриса и певица Ханна Мартинсон.
«С праздником, с 8 марта, наши любимые и дорогие девочки, девушки, дамы и бабушки!!! Хочу пожелать лишь одного – что бы Вы не ждали один день в году для того, чтобы почувствовать себя женщиной и получить в этот день цветы!!! Вы должны ощущать это и наслаждаться этим каждый день, не ища для этого повода!! Помните, Вы прекрасны! С праздником!!!», - написал Алексей.