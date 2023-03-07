В конце февраля латвийская певица Лайма Вайкуле дала три концерта в Израиле. На одном из них побывали ее друзья юморист Максим Галкин и певица Алла Пугачева, пишет RUS TVNET.
Лайма Вайкуле рассказала, как Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми живут в Израиле
В беседе с журналом Privatā Dzīve Вайкуле рассказала, что ее очень хорошо приняли в Израиле.
В соцсетях завирусилось видео, где зрители на концерте в Тель-Авиве стоя встретили Максима Галкина и Аллу Пугачеву овациями – люди дарили Примадонне цветы.
«Мы встречались каждый день. Я также пригласила их на концерт», – рассказывает Вайкуле о времени, проведенном вместе в Израиле.
«У Аллы и Максима в Израиле все замечательно. Их дети там учатся в школе. Все в порядке. Этим летом они планируют снова приехать в Латвию. Я очень надеюсь, что они приедут»,
– говорит певица.
Лайма уже вернулась в Юрмалу и готовится к собственному музыкальному фестивалю, который состоится этим летом.
Как известно, Вайкуле, Пугачеву и Галкина связывает давняя дружба. Все трое также осудили военное вторжение России в Украину.
Напомним, что Максим Галкин был одним из первых российских артистов, четко выразивших свою позицию против войны в Украине. В середине сентября он был объявлен в России «иностранным агентом».