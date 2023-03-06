Астролог Тамара Глоба заявила, что у Тельцов в марте 2023 года начнется новый период в жизни. Это будет счастливое время, которое останется еще на много лет.
Глоба назвала единственный знак Зодиака, который в марте перевернет свою жизнь
Глоба назвала единственный знак Зодиака, который в марте перевернет свою жизнь
«Тельцы будут строить планы на будущее и претворять их в жизнь», – заявила она.
В конце месяца у Тельцов произойдет судьбоносная встреча, которая перевернет жизнь. По мнению Глобы, ожидаются поездки, путешествия, деньги будут идти рекой.
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