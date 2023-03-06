Умер актер Том Сайзмор, известный по фильмам «Спасти рядового Райана» и «Схватка»

Известный голливудский актер Том Сайзмор умер в возрасте 61 года. Звезда фильма «Спасти рядового Райана» и «Схватка» скончался после того, как 3 марта 2023 года он был отключен от аппаратов жизнеобеспечения.

Об этом пишет Variety, ссылаясь на менеджера артиста Чарльза Лаго. Уточняется, что Том Сайзмор «мирно скончался» во сне в больнице Святого Иосифа в Бербанке.

Рядом с актером были его брат Пол и сыновья – Джейден и Джаггер. Известно, что Тома Сайзмора госпитализировали 18 февраля. Медики нашли у него аневризму сосудов головного мозга после инсульта. Из-за безнадежного состояния и нахождения в коме медики предложили родственникам Сайзмора отключить его от аппаратов жизнеобеспечения.