Путеводной звездой в вашем гороскопе станут желания и чувства, так что день обещает быть непредсказуемым, насыщенным, но в целом успешным.
Гороскоп на 6 марта 2023 года для всех знаков Зодиака
Даже если вы спланировали этот день заранее «от» и «до», вам вряд ли удастся выполнить все пункты этого плана.
Овен
Телец
События вокруг Тельца будут отражением его собственных поступков, мыслей и чувств. «Что посеешь, то и пожнешь» – девиз дня. Если Телец будет настроен к окружающим агрессивно, то и они с удовольствием отплатят ему той же монетой. Зато все альтруистические порывы и добрые дела тоже не останутся незамеченными, возвращаясь к Тельцу сторицей. Относитесь к другим так, как хотели бы, чтобы относились к вам, – и вы не пожалеете.
Близнецы
Близнецов в разгар дня могут то и дело выбивать из колеи какие-то заботы или нерешенные вопросы. Дома их будут отвлекать рабочие проблемы, а на работе – домашние. Это сделает их рассеянными и способно привести к недоразумениям и сбоям. Чтобы окончательно не запутаться, звезды гороскопа советуют Близнецам не отвлекаться на посторонние мысли и чувства, иначе количество их проблем может возрасти. А чтобы избежать возможных промахов, обратитесь за поддержкой к друзьям – они будут готовы поддержать вас не только словом.
Рак
Лев
Лев вряд ли упустит свою выгоду, в каком бы неожиданном виде она к нему в руки ни плыла! Говорят, что деньги не пахнут, однако Лев будет буквально нюхом чувствовать их приближение и сумеет использовать малейший шанс для пополнения своего кошелька. Вот почему это отличный день для заключения сделок, покупок и продаж, обсуждения финансовых идей или устройства на работу. А также для разговора с начальством о повышении зарплаты – если, конечно, у Льва есть веские доводы «за». Единственное «но» – потратить в этот день лишнего так же легко.
Дева
Дева может с удивлением обнаружить, что окружающие безотчетно тянутся к ней. Коллеги спрашивают совета или просто зовут поболтать; знакомые настроены дружелюбнее, чем обычно, и даже враги ведут себя корректно. А все потому, что и сама Дева буквально лучится спокойной уверенностью, которая так импонирует всем, кто с ней рядом. Звезды гороскопа советуют Деве запомнить это чувство. Попробуйте возвращаться к нему вновь и вновь, и вы удивитесь тому, каким волшебным образом это отразится на вашей жизни!
Весы
Скорпион
Даже самый скептически настроенный Скорпион имеет шанс столкнуться с чередой совпадений, происходящих прямо на его глазах в течение дня! Эти совпадения могут быть связаны с делами Скорпиона или же с тем, что происходит вокруг него. Возможно, во всем доме выйдет из строя техника или кто-то ошибется несколько раз подряд. Неудивительно, что все это будет выбивать Скорпиона из колеи, мешая сосредоточиться на делах. Зато для творчества лучшего дня сложно даже представить!
Стрелец
У Стрельца будет редкая возможность заручиться покровительством какого-то высокопоставленного лица. Стрелец способен произвести хорошее впечатление на вышестоящих в любой обстановке – и в суетливой атмосфере офиса, и в строгой переговорной, и на корпоративной вечеринке, и просто по телефону. Другими словами, Стрельцу стоит держать наготове свои козыри весь день: судьбоносная беседа с начальством может произойти в любой момент!
Козерог
Звезды гороскопа сулят Козерогу успех в любых делах, связанных с общением. Его коммуникативные таланты будут на высоте! Провести сложные переговоры, отстоять свою точку зрения, завести новое многообещающее знакомство – все это будет удаваться Козерогу легко. Ему даже может казаться, что на его пути вообще нет препятствий! Что ж, в этот день действительно возможно почти все – воспользуйтесь этим, чтобы вывести свою жизнь на новый уровень.
Водолей
Мелкие нестыковки и неприятности заставят Водолея мобилизоваться и показать все, на что он способен! День наделяет его деловой активностью, энергичностью, умением быстро схватывать суть и решать вопросы на ходу. Все эти качества ему пригодятся: ситуация будет меняться стремительно, требуя от Водолея быстрых и в то же время четких решений. Это отличный шанс для него зарекомендовать себя перед окружающими – второй такой Водолею вряд ли представится в ближайшие недели.
Рыбы
Голова Рыб будет настолько забита различными вопросами, что они рискуют впасть в ступор! Особенно если ситуация потребует от них находиться в нескольких местах одновременно или же перед ними будет поставлена задача, разобраться с которой Рыбам необходимо в самый сжатый срок. Однако каким бы плотным ни был график, звезды гороскопа советуют Рыбам для начала взяться за что-то одно. Лучше довести до конца одно небольшое дело, чем весь день гоняться за десятью зайцами и в итоге никого не поймать, советует 1001goroskop.ru.