Что звезды нам пророчат: гороскоп на 6-12 марта 2023 года

РАК

Насыщенная неделя, у вас много разных дел, трудно сосредоточиться на чем-то одном, и все же необходимо как-то прояснить ситуацию. Скорее всего, некоторые из ваших занятий потеряли смысл и в деловых отношениях пришло время навести порядок. Партнеры уже не так вас понимают, но все же, не рвите связи резко. Возможно, необходимо произвести некоторую реорганизацию изнутри, пересмотреть условия сотрудничества. Скорее всего, вокруг вас много потенциальных партнеров, с которыми можно создать что-то долгосрочное и взять от жизни максимум возможного.

ЛЕВ

Вероятно появление новых друзей, единомышленников и влиятельных покровителей. Помимо этого, реально и возобновление старых связей. Благодаря многочисленным помощникам вы сможете реализовать свои далеко идущие планы, а в некоторых случаях даже подумать о переезде, или о приобретении недвижимости в дальних странах. Ресурсов хватает на самые масштабные проекты! Наемным работникам захочется оставить все дела и отправиться в отпуск, поскольку в последнее время вы трудились за весь коллектив. Позвольте себе на время забыть о работе – вы заслужили полноценный отдых.

ДЕВА