Астролог и таролог Юлия Лифанова рассказывает, кому повезёт больше всего, а кто будет в расстройстве из-за денежного кризиса.
Шесть знаков Зодиака, у которых случатся масштабные финансовые перемены в марте 2023
В марте состоится два важных астрологических события, которые заложат серьезные финансовые планы для нескольких знаков Зодиака: Сатурн заходит в Рыбы, а Плутон в Водолей. Это значит, что у ряда людей могут наметиться серьезные денежные вложения (ипотеки, раздел имущества, крупные покупки). Проверьте, входите ли вы в число этих знаков.
Весы
У Весов последний год идет серьезная финансовая проверка: сначала затмения по секторам личных и семейных денег, а затем перехода управителя ваших финансов в Водолей реально открывает новую денежную историю в вашей жизни аж до 2043 года. В марте Плутон перейдет в Водолей - это созвездие отвечает за вашу недвижимость (как и Козерог отчасти), поэтому у вас может появится большая потребность наметить серьезную покупку жилья, земли или начать переделывать уже существующую недвижимость. В марте прозвучат первые нотки: например, партнер предложит купить квартиру, а может родители попросят заняться ремонтом старой бабушкиной дачи. Обязательно соглашайтесь, в этом есть выгода для вас в будущем.
Водолей
В марте Сатурн заходит в ваш сектор финансов до 2026 года, накладывая на вас новые обязательства, связанные с зарплатой и ее распределением. Например, вам могут уменьшить официальную зарплату, либо придется нести ответственность еще и за чужие доходы (вы будете распределять от своего имени бюджет другим людям). Бывает, что транзит Сатурна по сектору финансов заставляет серьезнее относится к собственной самооценке - придется доказать, насколько вы достойны звания, наложенного на вас.
Лев
Сатурн заходит в ваш сектор семейных капиталов, вероятно, накладывается новое обязательство относительно кредитов, ипотеки или какого-то крупного капитала уже с марта. Например, так как Сатурн у вас управляет домом работы, здоровья и быта, вы можете решится взять кредит для улучшения вашего места жительства. Это может быть ремонт, строительство бани или гаража на даче, может, деньги нужны на ваш бизнес (и придется взять кредит или чужой капитал, чтобы продвинуть дело вперед). Главное, тратьте только на то, что в итоге послужит делу.
Овен
Плутон - управитель ваших семейных капиталов и кредитов - заходит в сектор единомышленников и работы в Сети. Возможно, что вы решитесь на крупное финансовое вложение из-за необходимости развиваться в Интернете, может, для миграции за рубеж. Например, нужно купить квартиру заграницей или оформить проект в другой стране. Кстати, интересно, что Плутон также является вторым управителем вашего знака, поэтому может дать ваш личный драйв в реализации собственного бизнеса в сети (онлайн магазин, сайт и так далее). Если вы будете брать кредит, то помните, что в идеале стоит рассчитать его закрытие за ближайшие 20 лет. Тогда логичный вопрос: будет ли ваш проект актуален все эти годы?
Козерог
В марте происходит одновременное бинго: Черная Луна активизируется в доме кредитов, а в сектор личной зарплаты заходит Плутон. Вам могут дать финансовую власть, выделить большой капитал - все благодаря профессиональным заслугам или протекции авторитетного лица. Интересно, что Плутон в вашей карте отвечает за коллектив людей, поэтому у вас могут появится финансовые обязательства за какое-то сообщество. А второй сектор «управления» Плутона в вашей карте - это недвижимость, поэтому в марте может случится важная сделка по жилью.
Стрелец
Управитель ваших финансов Сатурн заходит в ваш сектор жилья, а это значит, что вы решитесь сделать вложение в жилье или появится новое обязательство перед недвижимостью всей вашей семьи. Например, вы будете снимать (ремонтировать) квартиру или дачу родителям, что в итоге продлится до 2026 года - наберитесь терпения. В любом случае сфера вашего жилья нуждается в серьезной проработке, Сатурн может принести возрастание обязательств перед родными, так что просто ремонтом или покупкой квартиры не обойтись. Вероятно, вашей маме или папе понадобится помощь по здоровью и уходу.