Шесть знаков Зодиака, у которых случатся масштабные финансовые перемены в марте 2023

Лев

Сатурн заходит в ваш сектор семейных капиталов, вероятно, накладывается новое обязательство относительно кредитов, ипотеки или какого-то крупного капитала уже с марта. Например, так как Сатурн у вас управляет домом работы, здоровья и быта, вы можете решится взять кредит для улучшения вашего места жительства. Это может быть ремонт, строительство бани или гаража на даче, может, деньги нужны на ваш бизнес (и придется взять кредит или чужой капитал, чтобы продвинуть дело вперед). Главное, тратьте только на то, что в итоге послужит делу.

Овен

Плутон - управитель ваших семейных капиталов и кредитов - заходит в сектор единомышленников и работы в Сети. Возможно, что вы решитесь на крупное финансовое вложение из-за необходимости развиваться в Интернете, может, для миграции за рубеж. Например, нужно купить квартиру заграницей или оформить проект в другой стране. Кстати, интересно, что Плутон также является вторым управителем вашего знака, поэтому может дать ваш личный драйв в реализации собственного бизнеса в сети (онлайн магазин, сайт и так далее). Если вы будете брать кредит, то помните, что в идеале стоит рассчитать его закрытие за ближайшие 20 лет. Тогда логичный вопрос: будет ли ваш проект актуален все эти годы?

Козерог

В марте происходит одновременное бинго: Черная Луна активизируется в доме кредитов, а в сектор личной зарплаты заходит Плутон. Вам могут дать финансовую власть, выделить большой капитал - все благодаря профессиональным заслугам или протекции авторитетного лица. Интересно, что Плутон в вашей карте отвечает за коллектив людей, поэтому у вас могут появится финансовые обязательства за какое-то сообщество. А второй сектор «управления» Плутона в вашей карте - это недвижимость, поэтому в марте может случится важная сделка по жилью.

Стрелец