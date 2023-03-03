В Сети распространяется вызывающая вопросы публикация. «С э-голосованием что-то не так, можно проголосовать несколько раз!»

«Многие делятся этой публикацией в Facebook, в которой говорится, что электронное голосование позволяет гражданину голосовать неограниченное количество раз. Это вызывает вопросы. Почему при электронном голосовании человек может проголосовать несколько раз, а на избирательном участке – только один?» – спрашивает читательница Elu24. «И, кстати, в конституции вообще нет упоминания об электронных выборах!» – добавляет она. Пост, который стал вирусным в социальных сетях, выглядит следующим образом:

«Не будь дураком, будь хитрым! К 10 часам утра я уже шесть раз проголосовал за Грюнатль! После этого я проголосовал еще за одного кандидата из «Ээсти 200» и, наконец, за Юргена из Партии реформ, чтобы запутать следы. С э-голосованием что-то не так, можно проголосовать несколько раз и за разных кандидатов! Сначала несколько раз выбираете EKRE, а потом за каких-нибудь либералов... Поделитесь этой информацией!»

Действующим остается последний голос

Руководитель государственной службы по организации выборов Арне Койтмяэ поясняет, что цель возможности изменения э-голоса – не изменить предпочтения избирателей, а обеспечить свободу выборов. «Избиратель, который чувствует, что не может проголосовать свободно или не доверяет своему компьютеру, может проголосовать еще раз. Последний голос остается в силе. Если избиратель также проголосует бумажным бюллетенем на избирательном участке, бумажный бюллетень останется в силе и этот голос уже нельзя будет изменить», – говорит Койтмяэ.

Арне Койтмяэ, руководитель государственной службы по организации выборов. Фото: Tairo Lutter

На вопрос, почему в конституции нет упоминания об электронных выборах, Койтмяэ отвечает, что конституция была написана в 1991/92 году, когда в Эстонии не было интернета. «Однако в конституции упоминается, например, телеграф», – говорит он.

«Конституция не регулирует и не должна регулировать все аспекты выборов. § 60 Конституции устанавливает общие принципы проведения выборов – все способы голосования должны соответствовать им. Конституция не регулирует, какие методы голосования используются на выборах. В этом же разделе указывается, что порядок выборов в Рийгикогу определяется Законом о выборах в Рийгикогу. Парламент является законодателем, который устанавливает все необходимое, связанное с выборами. Верховный суд также постановил, что электронное голосование соответствует конституции», – говорит Койтмяэ.