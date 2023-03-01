ЛЮБОВНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК ⟩ Эстонский политик мечется между двух женщин: развод будет некрасивым

Прошлым летом разразился скандал, когда стало известно, что политик и музыкант Айвар Рийсалу вступил в отношения с Аннели Карлсон из Пярну и даже завел от нее ребенка. «К сожалению, у меня нет возможности прокомментировать текущее состояние моей личной жизни, но в будущем общество узнает о любых больших изменениях», - сказал тогда Рийсалу изданию Kroonika.

В то время Elu24 связался с женой Айвара Мариной, которая объяснила, что у нее разбито сердце, она чувствует себя преданной и не готова говорить о случившемся. Однако в редакцию поступило несколько сообщений о браке пары Рийсалу, поэтому мы снова связались с Мариной.