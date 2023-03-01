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БЕРЕМЕННАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА ТАРТУ БОИТСЯ ПОДСКОЛЬЗНУТЬСЯ ⟩ Власти города: изменчивая зимняя погода вызывает временный гололед!

Власти города: изменчивая зимняя погода вызывает временный гололед!
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Фото: Sille Annuk / Erakogu / Elu24 Kollaaž

С редакцией Elu24 связалась Аннабель, которая утверждает, что в центре Тарту существует проблема с необслуживаемыми дорогами. «Особенно обожаю каждый день ходить на лекции в Тоомемяги, будучи глубоко беременной», – пишет она рядом с фотографией заснеженной лестницы.

Необслуживаемые дороги являются ежегодной проблемой в различных местах Эстонии. Например, на прошлой неделе Rus.Postimees писал, что дорога Вильянди-Имавере крайне опасна для движения. Однако оказывается, что помимо автомагистралей в плохом состоянии находятся и тротуары в центре Тарту.

Мы спросили у Аннабель (имя изменено), которая прислала фото, давно ли существует в Тарту проблема со скользкими и неубранными дорогами, и в каких именно районах ситуация самая сложная.

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