Что нас ждет в последний день зимы: гороскоп на 28 февраля для всех знаков Зодиака

Близнецы

Удачный день, который обещает быть к тому же и очень продуктивным, если вы сможете преодолеть свою лень и с самого утра взяться за дела. Открываются новые возможности, появится шанс найти неожиданное применение талантам и способностями. Решение бытовых проблем не отнимет много времени, а творческий подход к домашним обязанностям сделает их выполнение очень увлекательным.

Занятия спортом, танцы, активный отдых на природе – это именно то, что вам нужно для поднятия жизненного тонуса. Постарайтесь провести больше времени с близкими людьми – это будет способствовать улучшению отношений, появлению общих интересов.

Рак

Жизненный потенциал высок, настроение будет хорошим. Да и дефицита событий, вселяющих оптимизм, не предвидится. Наслаждайтесь жизнью: сейчас обстоятельства складываются благоприятным для вас образом и можно многого добиться, не прилагая особых усилий. Можно заниматься решением финансовых вопросов, покупать красивые вещи для себя и близких людей – жалеть о потраченных деньгах не придется.

Приятное общение в неформальной обстановке не только подарит приятные эмоции, но и позволит получить весьма важную информацию. Самое время рассказать близким людям о том, что вас волнует: хороший совет и бескорыстная помощь не заставят себя ждать.

Лев